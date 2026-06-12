Un nuovo passo istituzionale rilancia l’attenzione sulla strada di collegamento tra Gergei e Mandas, infrastruttura considerata cruciale per la mobilità e lo sviluppo del territorio dell'alta Trexenta e del Sarcidano. Nei giorni scorsi, il sindaco di Gergei Rossano Zedda e il sindaco di Mandas Umberto Oppus hanno effettuato un sopralluogo lungo il tracciato dell’opera per verificare lo stato dei lavori e ribadire la volontà condivisa di accelerarne il completamento.

I due sindaci confermano una linea comune e determinata: portare a termine un’infrastruttura attesa da anni, considerata essenziale per superare l’isolamento delle aree interne e migliorare i collegamenti tra i centri del territorio. La strada, infatti, è vista come un asse strategico capace di garantire tempi di percorrenza più rapidi, una maggiore accessibilità ai servizi e nuove opportunità di sviluppo economico per cittadini e imprese. Nel corso del sopralluogo è stato ribadito che non devono esserci ulteriori rinvii o incertezze. Le amministrazioni comunali intendono proseguire con un’azione congiunta, mantenendo alta l’attenzione sull’opera e coinvolgendo tutti gli enti competenti affinché si arrivi, nel più breve tempo possibile, alla sua conclusione.

La vicenda della strada Gergei–Mandas si inserisce nel più ampio dibattito sulle infrastrutture delle aree interne della Sardegna, spesso penalizzate da ritardi e difficoltà operative. In questo contesto, il fronte comune tra i due comuni viene presentato come un segnale politico forte, volto a trasformare un’esigenza storica in un risultato concreto. «L’auspicio - ha dichiarato Zedda - è che la strada Gergei–Mandas possa finalmente arrivare al completamento in tempi certi, diventando un’infrastruttura funzionale e stabile per l’intero comprensorio».

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