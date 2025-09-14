Una corsa contro il tempo per permettere agli alunni delle scuole elementari e medie di avere le aule a disposizione per l’inizio del nuovo anno scolastico. Alla fine il risultato è stato raggiunto.

Il Comune di Soleminis, a conclusione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza, ha riconsegnato all’Istituto Comprensivo di Dolianova i due edifici scolastici del paese chiusi da oltre un anno. La scuola media di via Sirios era stata dichiarata inagibile a novembre del 2023 per problemi strutturali, il plesso di via Stazione qualche mese più tardi, a marzo del 2024, per infiltrazioni d’acqua. Per questo, oltre 100 alunni di Soleminis sono stati costretti a trasferirsi a Serdiana dove l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione i locali per ospitarli.

Ora finalmente si torna alla normalità. Nelle scorse settimane sono stati ultimati i lavori e allestite le aule per l’inizio delle lezioni. Per l’edificio di via Sirios saranno necessari altri interventi per il ripristino della scala esterna e l’installazione di una porta frangifuoco. Per permettere il rientro a scuola dei ragazzi, è stata predisposta una netta separazione delle vie d’accesso e garantita una via di fuga in modo che i lavori di manutenzione non interferiscano con lo svolgimento delle attività didattiche.

