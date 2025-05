Tutto pronto a Soleminis per i festeggiamenti di Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori, in programma nel fine settimana. Si parte domani alle 17.30 con il Santo Rosario in lingua sarda e la messa nella parrocchia di San Giacomo. Alle 19 la processione per le vie del paese con il simulacro del Santo trainato da un carro a buoi. Ad accompagnarlo i gruppi in costume, le traccas, i cavalieri e i suoni delle launeddas. In serata il concerto degli Istentales nel campo sportivo parrocchiale. Domenica 1 Giugno, alle 17.30 la premiazione delle traccas, dei cavalieri e dei migliori abiti tradizionali. Alle 19, 30 la processione per le vie paese con partenza dalla Chiesa di San Giacomo in direzione via Emilio Lussu, via Monte Arrubiu, Cuccuru 'e Cresia Arta, Is Calitas, Mitza 'e Murgia e Funtana 'e Susu. Il corteo sosterà nei pressi del pozzo per assistere ai fuochi d'artificio a cura della ditta F.lli Massa. Chiusura alle 21.30 con l’intrattenimento musicale di Elena Ciccu.



