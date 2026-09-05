Delfino senza vita nel mare di Solanas.

A notare la carcassa in mare sono stati alcuni bagnanti, che hanno subito dato l’allarme. L’esemplare è stato poi recuperato e portato a riva, dove sono state avvertite le autorità competenti: il Corpo forestale, la Guardia costiera e l’ente incaricato del monitoraggio dei cetacei spiaggiati, che dovrà stabilire le cause della morte.

Sul posto è intervenuto il servizio di salvamento del litorale. «È stato avvistato dai bagnanti e recuperato per portarlo in spiaggia», racconta Marco Boi, bagnino di Sub Sinnai.

Le dimensioni ridotte dell’animale fanno pensare a un esemplare molto giovane. Saranno gli accertamenti degli enti competenti a chiarire cosa sia accaduto.

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