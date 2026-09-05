Ha aperto le sue porte oggi, a Quartucciu, la tanto attesa clinica Dona Vida, un nuovo centro di eccellenza per la procreazione medicalmente assistita (pma). L’inaugurazione della struttura, situata in via Monte Spada 76, è avvenuta stamattina. Il centro è privato ma sarà convenzionato con il sistema sanitario nazionale. La struttura ospita anche ambulatori, laboratori e una sala operatoria all’avanguardia. Si potranno inoltre fare prelievi, analisi e visite specialistiche.

La presidente del centro è la dottoressa Nicoletta Maxia, biologa e responsabile per la parte biologica degli interventi di procreazione medicalmente assistita del Policlinico San Marco di Zingonia, in provincia di Bergamo, nonché titolare della società E.E.I.A. (Embryo Endometrial Implantation Assisted). «Da quando ho iniziato a lavorare col Gruppo San Donato, al Policlinico San Marco, sedici anni fa, sono arrivate tantissime coppie dalla Sardegna», ha detto Maxia, «con l’apertura di Dona Vida a Quartucciu facciamo sì che non debbano continuare ad andare fuori per fare la pma, ma lo possano fare qui, vicino casa. In Sardegna, poi, ci sono pochi centri di questo tipo, quindi c'è bisogno di dare possibilità alle coppie di accedere al servizio».

Alla conferenza stampa precedente al taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, che ha sottolineato l’importanza per la cittadina dell’hinterland cagliaritano, di avere una struttura sanitaria di questo tipo: «Avere un centro d’eccellenza come questo è un grande orgoglio. Quando qualcuno vuole investire qui per qualcosa di molto importante per tante persone, come in questo caso dare la possibilità alle coppie di avere figli, noi siamo molto felici». All’evento inaugurale erano presenti, tra gli altri, anche Francesco Galli, amministratore delegato degli Istituti ospedalieri bergamaschi del Gruppo San Donato, Mauro Piantelli, architetto e progettista e Marco Bolis, amministratore delegato di Dona Vida

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