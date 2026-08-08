Si svolge oggi a San Vito la "Festa del pescatore” organizzata dal Gruppo Sportivo San Vito Calcio. L'appuntamento è alle 20 nella piazza Funtana Iri. In un comunicato, la società scrive che «questa edizione della Festa del Pescatore sarà diversa da tutte le altre. Con immenso dolore ricordiamo Luigi Pilia, presidente del Gs San Vito, venuto a mancare proprio il giorno prima dell’evento a cui aveva dedicato anima, cuore e il suo ultimo mese di vita».



Nel documento il gruppo sportivo ricorda che Pilia «fino all’ultimo ha lavorato con entusiasmo e dedizione perché questa festa fosse un momento di unione, condivisione e gioia per tutta la comunità. In accordo con la famiglia, la Festa del Pescatore si svolgerà come da programma, in sua memoria, come lui avrebbe voluto.Ogni sorriso, ogni applauso e ogni momento di questa giornata saranno un modo per dirgli grazie. Ciao Luigi. Il tuo impegno, la tua passione e il tuo esempio resteranno per sempre con noi. La comunità di San Vito e il Gs San Vito».

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