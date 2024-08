Giornata del volontariato ambientale oggi a Solanas, frazione turistica di Sinnai.

L'appuntamento è stato voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri”, con la Cosir (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Sinnai), e con la Polizia municipale.

«L'obiettivo – ha detto l'assessora alle Politiche ambientali, Michela Matta - era quello di ripulire dai rifiuti un tratto del Rio Solanas: lo abbiamo fatto raccogliendo una settantina di sacchi di inerti e di erbacce, ma anche di ingombranti: frigoriferi, pneumatici e un piano cottura, portandolo con l’aiuto dei volontari fuori dal letto del fiume, per il recupero da parte della Cosir. Recuperate anche lattine e bottiglie di vetro, oltre plastica e secco. ‎Si è intervenuti poi lungo la strada che collega via del Mare alla località di Piscina Bertula, conaltri interventi di bonifica».

All'appuntamento con i volontari dell'associazione Su Tzinnibiri hanno partecipato la sindaca Barbara Pusceddu, gli assessori Matta, Cristiano Spina, Katiuscia Concas e Alessio Serra e la consigliera Giulia Giglio.

«L'obiettivo più immediato – ha fatto sapere la sindaca Barbara Pusceddu – è quello di piazzare alcune telecamere in punti strategici. Entro l'anno dovrebbe essere anche ultimato l'iter burocratico per la costruzione dell'ecocentro a Solanas: lo costruirà la Cosir. Intanto sono stati aperti due punti di conferimenti nell'abitato di Solanas: ma c'è ancora chi si libera dei rifiuti nelle aree pubbliche e private, creando danni all'ambiente e di immagine. Anche se non sono mancate le multe da parte della Polizia locale».

