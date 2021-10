Dopo il soggiorno in albergo a Siliqua non avrebbe pagato il conto rendendosi poi irreperibile. Dopo la denuncia presentata dall’amministratrice unica della società che gestisce la struttura, i carabinieri di Siliqua hanno effettuato approfondimenti investigativi su un 63enne milanese.

L’uomo, accusato di insolvenza fraudolenta, è stato in hotel dal 14 al 18 agosto ma il corrispettivo non sarebbe stato pagato. I militari, al termine degli accertamenti, lo hanno denunciato in stato di libertà.

