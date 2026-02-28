Il Comune di Siurgus Donigala ha pubblicato un avviso per l’assegnazione del legnatico ricavato dai pini abbattuti dal vento durante i recenti eventi meteorologici, compresi i tronchi e i rami derivanti dai danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la Sardegna con raffiche di vento eccezionali e piogge intense causando cadute di alberi in diverse zone dell’Isola. Potranno presentare domanda esclusivamente i componenti di nuclei familiari residenti nel paese dell’alta Trexenta.

Tra i requisiti richiesti: non essere titolari di ditte boschive, non possedere boschi nel territorio comunale, non avere pendenze tributarie con l’ente locale e non aver commesso violazioni alle leggi forestali negli ultimi tre anni. È ammessa una sola richiesta per nucleo familiare.

L’assegnazione avverrà in ordine di arrivo al protocollo delle adesioni, con termine fissato a giovedì 5 marzo. Entro cinque giorni dalla scadenza sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari. La tempistica del taglio sarà definita dal Comune insieme all’Agenzia Forestas, mentre le operazioni di prelievo saranno sottoposte ai controlli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e delle Forze dell’ordine. Ogni autorizzazione prevede una cauzione di 50 euro: somma che verrà restituita dopo il sopralluogo finale e la verifica della corretta pulizia del sottobosco.

I moduli sono disponibili all’ufficio protocollo e sul sito istituzionale del Comune.

© Riproduzione riservata