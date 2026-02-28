Ha finalmente riaperto nella nuova veste l’ufficio postale di Pula. Sono, infatti, terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della pubblica amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Nell’ambito degli interventi è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, ed è stato tracciato un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 112 uffici postali della Sardegna Meridionale, anche nell’ufficio postale di Pula sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, 15 diversi certificati anagrafici ed è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Soddisfatto il sindaco di Pula, Walter Cabasino: “Dopo i comprensibili disagi dell’ultimo anno con la riapertura dell’ufficio postale sicuramente la nostra comunità avrà dei nuovi e innovativi servizi all’altezza della nostra cittadina turistica”.

L’ufficio postale di Pula, a partire da lunedì 2 marzo, sarà aperto con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato fino alle 12.35.

© Riproduzione riservata