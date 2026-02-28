Dopo i danni subiti nelle scorse settimane, il Comune di Mandas ha definito gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. «Oggi, a seguito del confronto con la Protezione Civile e l’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, e dopo aver firmato l’ordinanza di somma urgenza, abbiamo deliberato in Giunta la scheda dei lavori da realizzare», fa sapere il sindaco Umberto Oppus.

Dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori nella Scuola dell’Infanzia, con interventi mirati alla sistemazione della struttura. L’Ufficio tecnico comunale ha stimato un costo complessivo di circa 80 mila euro. «Lunedì 2 marzo procederò con l’ordinanza per la struttura di viale Europa – ha aggiunto il primo cittadino –, così da poter programmare anche lì gli interventi necessari». L’amministrazione comunale del paese della Trexenta conferma la massima attenzione alla sicurezza degli alunni e la volontà di completare i lavori nel più breve tempo possibile, garantendo la regolare ripresa delle attività scolastiche.

