Via libera da parte della Giunta al progetto esecutivo da duecentocinquantamila euro (fondi regionali) per sistemare la gran parte della viabilità rurale nel territorio comunale di San Vito. Sono oltre trenta le strade interessate. Fra queste Arcu Is Tellas, Arcu su Carru, Baccu Impera, Baccu Scovas, Barracca de Crai, Cannas (località San Priamo), Cincillanu, Cugurranti, Fassoni, Genn’Argiolas, Minderrì, Arriceli, Monte Proceddus, Perdarba, Sa Muxiulida, Sa Sedda Manna, Sirighedda e Su Linnamini.

L’obiettivo, come viene riportato nella delibera della Giunta comunale, è quello di rendere agevolmente percorribili le strade rurali. Strade che, in quest’ultimo periodo di vento e piogge intense, sono ancor più piene di buche e avvallamenti e, quindi, poco praticabili. Con questo intervento “abbiamo l’opportunità - ha messo in evidenza il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi – di apportare delle migliorie che vanno a vantaggio del settore agro-pastorale, strettamente legato alla viabilità rurale”.

Poco più di tre mesi, dal momento in cui si partirà, il tempo necessario per portare a termine i lavori. Diversi gli interventi che l’amministrazione comunale di San Vito sta portando avanti per la viabilità. Fra gli ultimi c’è anche quello della sistemazione (nuovo asfalto, segnaletica) di sedici strade del centro urbano: a disposizione, in questo caso, trecentomila euro.

