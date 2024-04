Il campo sportivo del rione di Bellavista di Sinnai avrà presto un manto in erba sintetica. Il tutto all’interno di un progetto finanziato alcuni mesi fa dalla regione con 850mila euro e già approvato dalla Giunta comunale con gli uffici che hanno ora avviato l’iter burocratico. L’obiettivo è accelerare i tempi per l’avvio dei lavori che potrebbero iniziare entro il prossimo mese di giugno.

«Gli uffici comunali – ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai – hanno lavorato in questi mesi, non senza difficoltà, per conciliare il progetto del campo, lo stato di fatto e la programmazione futura complessiva del polo sportivo. L'imminente intervento prevede il nuovo campo in erba sintetica, il connesso fondo, l'impianto di irrigazione e canalizzazione acque, l'adeguamento delle torri faro con nuove lampade a led».

Si ragiona inoltre sulla programmazione del futuro, intervento complessivo con cui si procederà al ripristino della pista di atletica, allo spostamento del campo a 7 e alla valorizzazione dell'area al contorno.

