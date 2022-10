La manutenzione dei due cimiteri di Sinnai sarà data in gestione. Il Comune propone per questo un bando da 271mila euro. La ditta appaltatrice dovrà garantire l’esecuzione dei servizi cimiteriali, la pulizia, la custodia e la manutenzione per la durata di tre anni. Il servizio comprende tutte le operazioni necessarie a garantire la corretta e completa gestione dei cimiteri e delle attività previste dal regolamento di Polizia mortuaria.

Previsto fra l’altro il servizio di tumulazione, di inumazione salme, il servizio di riesumazione, lo spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla legge. La ditta appaltatrice dovrà altresì garantire la gestione della banca dati e mappatura del cimitero.

Sono due come detto i cimiteri a Sinnai. Uno all’ingresso del paese, nella via Roma, è quello storico realizzato a inizio Novecento anche con la collaborazione dei soldati austriaci durante la Prima guerra mondiale. Il secondo, costruito a inizi Duemila, è nella zona di Baccu Narbonis: centinaia le salme trasferite qui dal vecchio cimitero dopo essere state tumulate in loculi già acquistati da privati o per stare vicini a familiari sepolti nel nuovo camposanto.

Raffaele Serreli

