A Sinnai il tema della serata conclusiva della seconda stagione di “Incontri di montagna” porterà i riflettori – in un sol colpo - su quasi tutti gli sport raccontati nel corso degli appuntamenti che da due anni caratterizzano il progetto ideato e curato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking). L'appuntamento è per venerdì 31 maggio ore 18,15 nella sala conferenze della biblioteca.

Ospite della serata Telemaco Murgia - fondatore di “Mediterranea Adventure - Sport Outdoor Explorers’ Center”, guida escursionistica, esperto di Turismo Attivo RAS - che metterà a disposizione dei presenti la sua lunga esperienza nelle Adventure Race, competizioni multisport in mezzo alla natura.

Gare estenuanti di endurance affrontate con un team di quattro persone che devono attraversare luoghi impervi con il solo ausilio di una cartina geografica ed una bussola, passando dalla corsa a piedi, al kayak, alla mountainbike, all’arrampicata e poi tornare magari in sella alla bici o a bodo di una canoa, su distanze che talvolta superano i 500 km, da affrontare in totale autosufficienza idrica, alimentare e meccanica.

Murgia, oltre ad essere un atleta che in team ha affrontato diverse competizioni estreme in luoghi selvaggi, è anche autore di diverse guide per gli escursionisti che vogliono scoprire preziosi angoli della Sardegna.

Altre esperienze come la gara in kayak disputata nello Yukon nel 2023 contribuiranno a rendere ancora più interessante il percorso narrativo che strizza l’occhio all’avventura immersa nella natura.

