Nell’ambito delle competizioni sportive studentesche organizzate dall’USR, dieci alunne frequentanti le classi seconde e terze dell'Istituto comprensivo N° 1 hanno vinto la finale regionale di Rugby, svoltasi a Oristano.

È questo uno dei tanti successi sportivi che quest’anno la scuola di Sinnai ha conquistato, con

impegno e dedizione, senza mai arrendersi. In precedenza un altro studente , Federico Uras si è oimposto nei giochi matematici.

A fine maggio la squadra di rugby parteciperà alle finali nazionali dei giochi , che si disputeranno ad Agropoli, nel Salento.

È l’ultimo passo di un percorso lungo un intero anno scolastico, compiuto con il supporto della società sportiva 7 Fradis Rugby Club Sinnai e degli insegnanti di Educazione Fisica, Simona Zuncheddu.

«Alle ragazze che tra pochi giorni rappresenteranno la nostra scuola e tutta la Sardegna, ad Agropoli – si legge in un comunicato della scuola - va il nostro più grande in bocca al lupo, con l’augurio che possano vivere un’esperienza tanto importante sotto tanti punti di vista. Perché ormai le nostre ragazze e i nostri ragazzi lo hanno imparato, lo sport è prima di tutto questo: un’esperienza che fa crescere e maturare».

