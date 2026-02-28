Cagliari, incidente sulla 554: carreggiata chiusa e due feritiSchianto all’altezza della Motorizzazione civile: soccorsi in codice giallo un uomo e una donna in moto
Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada statale 554 a Cagliari, al chilometro 1,800, in direzione Quartu.
Lo schianto è avvenuto all’altezza della Motorizzazione Civile. Coinvolta una moto con a bordo un uomo e una donna. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo.
Sul posto le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline/v.f.)