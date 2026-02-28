Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada statale 554 a Cagliari, al chilometro 1,800, in direzione Quartu.

Lo schianto è avvenuto all’altezza della Motorizzazione Civile. Coinvolta una moto con a bordo un uomo e una donna. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

***Notizia in aggiornamento***

