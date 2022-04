Una messa al posto del pellegrinaggio a piedi da Sinnai a Bonaria. La decisione è stata presa dall’associazione “Il segno”. Impensabile fare il pellegrinaggio a piedi visto che il Covid non è ancora scomparso. “La messa – dice Pierangelo Soi, della stessa associazione “Il Segno” – sarà celebrata da padre Gabriele Biccai il 24 aprile alle 20,30 e potrà essere seguita in streaming. Abbiamo sperato di poter rifare il pellegrinaggio a piedi, poi vista la situazione di pericolo che purtroppo sussiste ancora, abbiamo optato per la messa come è stato fatto negli ultimi due anni”.

Il pellegrinaggio è giunto alle 36esima edizione anche se i viaggi a Bonaria sono stati finora 33 con la puntuale partecipazione di migliaia di fedeli.

