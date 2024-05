Nasce a Sinnai “Sa dì de su sardu” con la richiesta rivolta a tutta la popolazione di parlare solo in sardo “Assumancu po una dì”, ideata e organizzata dall’Istituto Comprensivo N° 1 di Sinnai.

A coronamento della lunga esperienza di insegnamento della lingua sarda (attualmente previsto per un’ora a settimana in tante classi dell’Istituto e in tutto il plesso di Piazza Scuole), accolto con grande entusiasmo dai bambini e dalle loro famiglie, si è pensato di dare visibilità a questi percorsi coinvolgendo la popolazione che ha dimostrato notevole disponibilità e dato un contributo fondamentale alla riuscita dell’evento.

Martedì 28 maggio nella piazza Santa Barbara, dalle nove a mezzogiorno, i bambini della scuola saranno coinvolti in diversi laboratori quali “Is Pardulas” proposto presso casa Zedda dalle dolciaie locali, “Is contus” presso l’oratorio dall’Università della terza età, laboratori di storia sul periodo prenuragico e nuragico presentati dai bambini e rivolti ad altre classi, “Is Cartonis” di Angelo Congiu con la collaborazione di Renzo Cugis, “Is giogus” proposti da Fabio Usala.

Ma il momento collettivo è previsto per mezzogiorno meno un quarto, allora circa centottanta bambini canteranno e presenteranno brevi attività tutte in sardo e alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas che ha accolto con interesse la proposta di conoscere l’esperienza di sperimentazione dell’insegnamento della lingua sarda che da anni si propone a Sinnai. L'assessora sarà accompagnata dalla dirigente dell’Ufficio Lingua sarda Elisabetta Schirru, anche lei convinta sostenitrice di questi percorsi. Ci saranno il sindaco Tarcisio Anedda e la dirigente dell’Istituto Comprensivo Maria Vincenza Cogotti.

