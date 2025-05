Si chiude venerdì il ciclo di incontri sul terzo anno di “Incontri di montagna”, un progetto ideato e condotto da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) che affronta temi come i viaggi e le imprese sportive a contatto con la natura e la tutela ambientale. L'appuntamento del nove maggio è in programma nella biblioteca comunale di Sinnai alle 18.

Questa volta l'ospite sarà Roberto Fanni, cicloviaggiatore che porterà la sua lunga esperienza maturata in Sardegna, Italia ed Europa, a bordo della sua mountain bike e di una mini Graziella, con cui ha compiuto il periplo di Sardegna e Corsica, nonché la Via Francigena.

L'incontro sarà coordinato da Marco Mura che affiancherà Fanni nel racconto dei suoi viaggi: «Si parlerà di viaggi in solitaria - in autosufficienza - e di turismo lento: un’occasione - dice Mura - per scoprire cammini della nostra isola e affacciarsi nel continente europeo con gli occhi del sognatore».

© Riproduzione riservata