Chiusa dallo scorso marzo per consentire i lavori di restauro del punto di ristoro nel Parco, la strada di ingresso alla pineta riaprirà in serata proprio in occasione dell’inaugurazione del locale.

Emessa anche l'ordinanza che prevede l'apertura della strada durante l'estate dalle ore 9,30 all'una del giorno successivo. Durante l'inverno, dalle 10 all'una sempre del giorno successivo.

In sostanza, durante questa estate il cancello di ingresso alla pineta chiuderà dall'una di notte alle 9,30.

«Per il futuro – dice l'assessore alla Viabilità Cristiano Spina - si sta studiando con la società ITS la realizzazione di un varco ZTL di ultima generazione per gestire in maniera più agevole l'accesso al Parco garantendo le fasce orario anche nelle ore scoperte dal servizio di Polizia locale. In sostanza l'ingresso e l'uscita in pineta sarà regolato da un pannello con telecamera che indicherà quando l'accesso alle auto in pineta sarà possibile, segnalando anche le eventuali infrazioni».

