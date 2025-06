Nuovo incontro del tavolo permanente tra l’amministrazione comunale e i vertici della Saras.

Durante l’ultimo appuntamento che si è tenuto in Municipio è stato affrontato il problema dei cattivi odori provenienti dalla raffineria, che nei giorni scorsi hanno provocato gravi disagi alla popolazione.

«Sono state messe in evidenza le criticità registrate nell’ultima settimana – spiega il sindaco, Angelo Dessì – e abbiamo parlato della necessità di trovare origini e soluzioni per risolvere il problema degli odori. La società ha confermato il proprio impegno per minimizzare l'impatto dell’impianto petrolchimico sulla cittadinanza e sulle misure introdotte per affrontare la questione. Dopo un confronto lungo e costruttivo, si è deciso che il tema sarà anche all'oggetto di un incontro allargato alla Commissione ambiente, che sarà convocata nei prossimi giorni e alla quale parteciperà anche la Saras».

