Sistemazione d’urgenza delle buche più pericolose domani nella stradina sterrata sul gaudo del Flumendosa (tra Villaputzu e Muravera) per poi procedere ad una manutenzione completa entro la prossima settimana. Lo ha comunicato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Il 20 giugno – ha detto - verrà effettuato un lavoro di ripristino della pista in alveo sul Flumendosa e l'intervento non comporterà la chiusura al traffico». Chiusura che è invece prevista la prossima settimana: «La data – ha aggiunto Porcu – sarà comunicata in maniera tempestiva. L’accesso al guado rialzato sarà chiuso al traffico per consentire i lavori più impegnativi di sistemazione».

Le risorse per la manutenzione della stradina sterrata sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine dello scorso anno) per un totale di 150mila euro. L’ultimo intervento sul guado è stato fatto lo scorso 21 maggio.

