Il Comune di Burcei rappresenterà la Sardegna nell’evento "Una boccata d'arte - sezione Sardegna", aperto in maniera particolare ai bambini e ai ragazzi.

L’inaugurazione, in programma per il 28 giugno, è prevista nello spazio antistante la chiesetta campestre di Sant’Isidoro. Si tratta di una manifestazione nazionale d'arte contemporanea in programma in tutta Italia dal 25 giugno al 3 ottobre.

L’evento coinvolge ogni anno venti Comuni italiani: promuove gli incontri tra pratiche artistiche in località lontane dalle rotte turistiche più conosciute in Italia.

