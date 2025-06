Inizia a prendere forma la nuova scuola di Castiadas, finanziata (fondi Pnrr) con due milioni e ottocentomila euro. Proprio ieri, dopo i primi interventi (la scuola sta sorgendo a Olia Speciosa, a pochi metri dalla vecchia scuola), c’è stato un sopralluogo nel cantiere da parte del direttore dei lavori, l’architetto Fabrizio Leoni, e dell’architetto Costantino Balloi.

“L’obiettivo - ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – è definire le prossime fasi operative. La nuova scuola sarà molto più di un edificio moderno, sarà uno spazio accogliente, sicuro, tecnologicamente avanzato e immerso nel verde, pensato per offrire un ambiente stimolante, inclusivo e a misura di bambino”. Secondo Murgioni “per le famiglie di Castiadas garantire ai propri figli la possibilità di studiare in una struttura nuova, funzionale e all’avanguardia significa non dover rinunciare alla qualità dell’istruzione nel proprio paese”.

Il progetto prevede, fra l’altro, aule a consumo energetico prossimo allo zero, un campo da basket, biblioteca e persino una caffetteria aperta a tutti, turisti compresi. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 2026.

