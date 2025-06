Una serata dedicata all’identità culturale della Sardegna e alla sua storia millenaria organizzata dall’associazione archeoculturale “Jenna Arcana onlus”. Domani alle 19, nella sala conferenze delle Cantine “Ferruccio Deiana”, in località Su Leunaxi, sarà presentato il docufilm “Radici di Bronzo” del regista ogliastrino Andrea Loddo, un viaggio affascinante alla scoperta dell’antica civiltà sarda tra memoria, identità e orgoglio. Il racconto si inserisce nell’anno 1274 a.C., in contemporanea con la fine della battaglia di Qadesh che vide su fronti opposti gli eserciti ittiti ed egizi. Narra del rientro in Sardegna del Principe Dan che, dopo aver combattuto al fianco del faraone Ramses II, torna in Sardegna con i suoi soldati. Una storia in cui emergono gli aspetti più rilevanti della civiltà nuragica e i valori che guidavano le comunità sarde. Significativo il luogo scelto per la proiezione, immerso tra i colori e i profumi dei vigneti delle tenute Deiana, nel cuore del Parteolla. Dopo la proiezione è previsto un incontro con l’autore. Prenotazione obbligatoria.

