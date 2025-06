Iniziano sabato a Settimo i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, una delle sagre più attese fra quelle che si celebrano nell’hinterland. Si inizierà alle 19 con la celebrazione di una Messa in parrocchia e con la processione che porterà il Santo nella sua splendida chiesetta di campagna, completamente immersa fra ulivi secolari. Qui, dopo le 21 si svolgerà anche la “Sagra della pecora”, accompagnata da momenti musicali col “Puzzle dance”.

Domenica alle 11 il parroco don Giuseppe Orrù celebrerà la messa solenne nella chiesetta campestre . Alle 19 una nuova messa in parrocchia cui seguirà la processione del Corpus Domini. Alle 22, spettacolo musicale del “Clan dei mercanti e servi”. La festa di San Giovanni proseguirà lunedì 23 giugno con la messa delle 19 in campagna. Seguirà la processione di rientro del Santo in parrocchia. Alle 22, spettacolo musicale Mario Carta, “Solo fantasia tour 2025”.

Il 24 giugno, alle 19, la messa in parrocchia. Seguirà la processione accompagnata dalla banda musicale di Monastir e dai gruppi folk della Pro Loco, Nuraghe, Santa Lucia e delle associazioni culturali “San Giovanni Battista” e “Cantadoris”. Verranno attraversate le vie Moro, Garibaldi, Stazione, Gramsci, Mara, Santa Lucia, Sardegna, Valle d’Aosta, Tagliamento, Gorizia, Liguria, Veneto, Roma, Deiana, Gialeto e Moro. Seguiranni i fuochi artificiali. Il Comitato organizzatore è presieduto da Antonio Montaldo.

