Festa dei 50enni oggi a Sinnai, proprio nel giorno della festa patronale di Santa Barbara.

E per stare assieme ai suoi coetanei da Genova è arrivato anche padre Angelo Lecca, frate cappuccino, ordinato sacerdote un anno fa dall’arcivescovo della città ligure, Marco Tasca.

Il sacerdote ha celebrato la messa, poi tutti assieme alla foto di rito e quindi in ristorante per terminare una giornata davvero importante per tutti.

Sempre in occasione di Santa Barbara, si è svolta in paese, oltre alle funzioni religiose, anche la processione serale.

