Sinnai, consiglio comunale: cambio alla guida dei ProgressistiAlessandra Moriconi nuova capogruppo
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Cambio alla guida del gruppo consiliare dei Progressisti di Sinnai. La consigliera Alessandra Moriconi subentra al consigliere Ruben Tremulo nel ruolo di capogruppo consiliare.
Un passaggio concordato all'interno del gruppo, che affida a Moriconi il compito di coordinare l'attività dei consiglieri e di rappresentare i Progressisti nel confronto istituzionale.
«La nuova capogruppo - si legge nel comunicato ufficiale - sarà quindi il punto di riferimento del gruppo nei lavori dell'assemblea cittadina e nel confronto sui temi che interessano la comunità di Sinnai. Ruben Tremulo lascia l'incarico di capogruppo, mantenendo il proprio ruolo di consigliere comunale e proseguendo il proprio impegno all'interno del Consiglio. Con l'ingresso di Moriconi nel nuovo ruolo, il gruppo dei Progressisti prosegue il proprio lavoro in Consiglio comunale, mantenendo l'attenzione sulle questioni amministrative e sulle esigenze del territorio. Per Alessandra Moriconi si apre quindi una nuova responsabilità all'interno dell'assemblea cittadina, mentre Ruben Tremulo continuerà il proprio percorso da consigliere comunale».