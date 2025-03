Non c'è solo la poverto economica, ma anche quella educativa. Nella sala della Fondazione polisolidale a Sinnai, si è tenuto oggi un convegno con la presentazione della mappa della povertà educativa minorile nella Città metropolitana di Cagliari curata dall’Istituto Acli per la Ricerca e lo Sviluppo (IARES). La mappa, attraverso indicatori complessi, fornisce una prima analisi sullo stato della povertà educativa nei comuni della Città metropolitana a partire dalle povertà nelle competenze dei bimbi, integrate con le condizioni socio economiche dei singoli comuni.

Indica quindi su cosa e come intervenire attraverso politiche mirate. Consente inoltre di raccogliere direttamente dai soggetti pubblici e privati la percezione delle criticità presenti nelle comunità, descrivendo le carenze e le possibili soluzioni per spezzare le tante catene della povertà attraverso la leva dell’istruzione e dell’educazione. Uno studio pilota originale che vuole avviare analisi puntuali utili per cercare le soluzioni più opportune per contrastare il fenomeno.

Antonello Caria, direttore generale della Polisolidale, durante il convegno

I lavori sono stati coordinati da Stefano Pinna, coordinatore del progetto. Sono intervenuti la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, presidente Fondazione Polisolidale e di Burcei Simone Monni. E ancora Orsola Apice, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Città metropolitana di Cagliari, Mauro Carta, presidente regionale delle Acli e Antonello Caria, direttore generale della Polisolidale. All'attenzione degli operatori scolastici e degli operatori e cooperative del settore, è stato presentato il rapporto di ricerca dello IARES sulla povertà educativa minorile nella Città metropolitana di Cagliari (a cura di Antonello Caria, Moris Triventi, Anna Porcu e Cristiana Pau). Il professor Triventi era collegato da remoto, da Milano.

È seguita una tavola rotonda dal titolo “Politiche e interventi per i bambini e le famiglie in situazione di povertà educativa”. La dirigente scolastica di Maracalagonis e Burcei ha parlato dell'intensa attività negli ultimi anni fra le scolaresche (oltre 800 iscritti), Maria Vincenza Cogotti dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Sinnai, Lisa Valentina Cao, dirigente dell'Istituto comprensivo di Monserrato e Gianluca Mastromarino, dirigente Istituto comprensivo di Sarroch e Roberto Demontis, assessore ai Servizi sociali del Comune di Sinnai.

La mappa è parte delle azioni progettuali realizzate tra il 2019 ed il 2024 dalla partnership del progetto “i diritti dei bambini in primo piano” sostenute dall’impresa sociale "Con i bambini", che dedica le risorse espressamente al tema della povertà educativa.

© Riproduzione riservata