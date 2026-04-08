L’Ufficio postale di San Vito dal prossimo 13 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento e adeguamento funzionale per portarlo agli standard previsti dal progetto “Polis” di Poste Italiane finanziato attraverso il PNRR.

Al fine di limitare i disagi alla cittadinanza durante l’esecuzione degli interventi Poste Italiane in accordo con l’amministrazione comunale ha previsto di posizionare, in prossimità dell’attuale ufficio, un Ufficio postale mobile. La struttura resterà operativa per l’intera durata dei lavori, stimata in circa 30 giorni. Il Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale -, promosso dal Governo, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti.

Gli uffici postali dei Comuni coinvolti saranno dotati di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche facilitando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

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