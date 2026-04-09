Dolianova, nel fine settimana i giochi regionali di nuoto “Special Olympics”Attese decine di atleti speciali provenienti da tutta l’Isola
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Sport e inclusione. Dopo il successo dello scorso anno, nel paese del Parteolla si rinnova l’appuntamento con la manifestazione organizzata dall’Asd Team Sardegna in programma l’11 e il 12 aprile nella piscina al coperto “Atlantide” di Dolianova.
All’edizione 2026 dei Giochi regionali di nuoto “Special Olympics” sono attesi decine di atleti speciali provenienti da tutta l’Isola.
Sabato, alle 18.30 la cerimonia d’apertura della manifestazione preceduta, alle 15, dal “Divisioning” riservato ad atleti di pari abilità. Domenica 12 aprile, alle 9.00, il via alle gare.
Chiusura alle 12.30 con la cerimonia di premiazione.