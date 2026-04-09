Auto a fuoco nella notte a Maracalagonis. I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle tre in via Dante per spegnere le fiamme che avvolgevano un mezzo parcheggiato in strada.

Auto a fuoco a Maracalagonis. L'intervento dei vigili del fuoco
Auto a fuoco a Maracalagonis. L'intervento dei vigili del fuoco
Auto a fuoco a Maracalagonis. L'intervento dei vigili del fuoco

L’intervento ha evitato che il rogo colpisse le abitazioni vicine e in particolare la finestra di una camera da letto. 

Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

(Unioneonline)

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