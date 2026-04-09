L’intervento
09 aprile 2026 alle 10:08
Auto a fuoco nella notte a Maracalagonis: minacciata una casaIl rogo in via Dante, il mezzo era parcheggiato a ridosso di un’abitazione
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Auto a fuoco nella notte a Maracalagonis. I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle tre in via Dante per spegnere le fiamme che avvolgevano un mezzo parcheggiato in strada.
L’intervento ha evitato che il rogo colpisse le abitazioni vicine e in particolare la finestra di una camera da letto.
Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.
(Unioneonline)
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