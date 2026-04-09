Sono partiti in questi giorni i lavori nell’area artigianale di Castiadas, a Olia Speciosa. Con il primo intervento, per un importo di circa un milione e trecentomila euro (due milioni e seicentomila euro l’investimento complessivo), è prevista la realizzazione delle reti infrastrutturali, dell’illuminazione pubblica e il miglioramento della viabilità. L’impresa esecutrice è la Aurelio Porcu e figli.

La zona artigianale potrà ospitare diverse tipologie d’impresa, dalla nautica alla lavorazione del legno «e tutte quelle attività – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - che ancora non ci sono sul nostro territorio o che magari ci sono e desiderano ampliarsi». Ci sarà spazio anche per la vendita al dettaglio. «A Castiadas di negozi al momento ce ne sono pochi - dice ancora il primo cittadino - è dunque una bella opportunità per tutti. L’unico vincolo riguarda l’alimentare, cioè via libera a qualsiasi tipologia di prodotto tranne l’alimentare».

L’area artigianale si trova in una zona strategica, a circa trecento metri dalla nuova 125 e a metà strada tra Cagliari e l’Ogliastra. «Un’opportunità – conclude Murgioni - per attrarre nuovi investimenti e favorire la nascita di imprese locali. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di creare nuove opportunità di lavoro e rafforzare il tessuto produttivo locale»

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