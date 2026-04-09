via libera
09 aprile 2026 alle 09:08
Sinnai, i fondi del 5 per mille a sostegno delle attività socialiOk della giunta anche alla riqualificazione degli spazi all’aperto delle scuole
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Con voti unanimi la Giunta comunale di Sinnai ha approvato l’utilizzo dei fondi per cinque per mille dei redditi del 2025 a sostegno dell’attività sociali per la realizzazione di aree attrezzate di giochi inclusivi e l’accessibilità degli spazi pubblici.
Sempre all’unanimità, la stessa Giunta comunale ha approvato la realizzazione delle opere di riqualificazione degli spazi all’aperto delle scuole di via Trento, Perra, Genova, Caravaggio e Sant’Isidoro.
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