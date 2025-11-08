La città metropolitana sta mantenendo i suoi impegni. In questi giorni si sta ultimando il nuovo impianto di illuminazione lungo il tratto della provinciale 15 che dalla periferia di Sinnai porta alla zona industriale e alla rotonda. Installati su un lato della carreggiata una ventina di pali e nuovi punti luce che dovrebbero essere attivati entro poco tempo in un tratto di strada trafficatissimo da auto e anche da pedoni. Appena qualche mese fa è stato realizzato anche il marciapiede lungo lo stesso tracciato.

Ora si chiede anche l’illuminazione lungo la circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis, altra strada di grande traffico anche notturno e che consente agli automobilisti di evitare il transito nei centri abitati di Settimo e Sinnai.

Un intervento che sicuramente chiede un grosso sforzo finanziario ma che si rende assolutamente necessario per la sicurezza. Un intervento peraltro più volte sollecitato anche in Consiglio comunale, a Sinnai con la richiesta di estendere il progetto anche sulla bretella che porta alla rotonda di ingresso a Sinnai.

Analogo intervento si sollecita anche lungo il tracciato della circonvallazione comunale a nord di Sinnai. Interrogazioni sono state presentate in passato dal consigliere di “Sinnai libera”, Aldo Lobina. «Sulla necessità di tutti questi interventi – dice l’assessore alla Viabilità Cristiano Spina – non ci sono dubbi. Intanto nel centro abitato di Sinnai si sta intervenendo per sistemare i tratti di strada danneggiati per la messa in opera della fibra ottica».

