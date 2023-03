I nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti soldi urbani a Sinnai e nelle località costiere e montane sono stati consegnati agli aventi diritto dalla Cosir dall’inizio di novembre dello scorso anno alla fine di gennaio. Il 23 marzo saranno gli stessi utenti a consegnare i vecchi mastelli alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, recandosi nel piazzale del vecchio cimitero dove per tutta la giornata sosteranno i mezzi per il conferimento.

Le consegne sono state effettuate a Monte Cresia, San Gregorio, Tasonis, villaggio dei Gigli, Solanas, Torre delle Stelle e nell’abitato di Sinnai dal 9 novembre al 31 gennaio scorso.

Vecchi mastelli addio, insomma. Chi non ha ricevuto i nuovi, potrà sempre contattare la Cosir. I nuovi contenitori dovrebbero garantire un servizio migliore. I numeri utili per contattare la Cosir sono: 800 069 960; 070 684415.

Intanto a Sinnai si attende ancora la realizzazione dell’ecocentro: la Cosir ha già individuato l’area alla periferia, ha presentato un suo progetto ma i lavori non sono ancora iniziati con pesanti disagi degli utenti per lo smaltimento degli ingombranti. In merito il consigliere comunale di "Sinnai Libera", Aldo Lobina ha proposto l'utilizzo del vecchio ecocentro di Bucca Arrubia attraverso una ordinanza comunale: il tutto in attesa appunto del nuovo impianto.

© Riproduzione riservata