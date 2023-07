La Cosir che dal marzo scorso gestisce la raccolta dei rifiuti urbani a Sinnai si è aggiudicata all'asta il vecchio ecocentro di "Bucca arrubia" e l'area (col progetto) dove sorgerà l'ecocentro nella frazione turistica di Solanas.

I due immobili, di proprietà della Campidano ambiente, erano stati messi all'asta pubblica dopo la messa in liquidazione della stessa società che gestiva il servizio di nettezza urbana a Sinnai, prima della Cosir. La discarica di Baccu Arrubia dovrebbe aprire a settembre.

Più lunghi i tempi previsti per Solanas col progetto dell'ecocentro che deve avere ancora la sua approvazione definitiva. Nei giorni scorsi c'è stato un primo incontro fra i tecnici della Cosir da una parte, il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda, l'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai e la responsabile dell'ufficio tecnico del Comune Valentina lusso, dall'altra per fare il punto della situazione. Nella circostanza è emersa la possibilità di aprire l'ecocentro di Sinnai il prossimo settembre col superamento dell'iter burocratico e con la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione dell'impianto.

La Cosir e il Comune fino a questo momento portavano avanti le procedure per la realizzazione di un nuovo ecocentro sia in paese che a Solanas. Questo nuovo scenario permetterà di accorciare i tempi per l'apertura di un servizio molto richiesto e ritenuto fondamentale. Da rilevare che alla scadenza del contratto settennale con la Cosir, i due ecocentro diventeranno di proprietà del Comune di Sinnai.

Nel frattempo a Solanas saranno attive per il periodo estivo le isole ecologiche di prossimità, appositi punti di raccolta in cui è possibile conferire tutte le principali frazioni di rifiuto secondo il calendario della differenziata vigente per le località a mare. Sono già operativi i punti di raccolta presso la ex guardia medica e presso la ex scuola elementare in via delle Viole. A breve apriranno ulteriori punti di raccolta lungo la provinciale sp 20.

Gli utenti regolarmente iscritti possono già contattare la Cosir e avere immediatamente il codice di accesso.

Soprattutto per il periodo estivo si raccomanda nelle zone turistiche, dove si riscontra il maggiore abbandono di rifiuti, massimo senso civico e il rispetto dell'ambiente.

