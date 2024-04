Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai, i funerali di Marcello Asuni, il sub morto ieri mattina nel mare di Piscinas.

Dopo la Messa, la salma sarà tumulata nel vecchio cimitero di via Roma. Oggi, per tutta la giornata, sono stati in tantissimi, amici e familiari, a recarsi nel nuovo cimitero di "Baccu Narboni" per rendere omaggio alla salma: un pellegrinaggio composto, silenzioso, gonfio di dolore e di tristezza, per regalare anche una parola di conforto ai familiari del sub.

Per Marcello Asuni, 62 anni, uomo storico del sub Sinnai, ex giocatore del 7 fradis rugby Sinnai, il mare era la sua seconda casa. Da grande esperto come era, ha cercato di aggrapparsi alla vita adagiandosi sulla roccia dove ieri è stato trovato cadavere. Il dubbio è che sia stato tradito di un malore.

Lo ha detto il medico legale Roberto Demontis, amico del sub. «Non è stato tradito da una sincope perché così sarebbe morto in acqua e neppure da embolia per lo stesso motivo: è probabile quindi che sia stato proprio tradito da un problema cardiaco. Marcello era un amico. Una tragedia per tutti».

«Domenica - dice il presidente del Sub Sinnai Paride Cardia – abbiamo perso uno sportivo, ma soprattutto un amico, un campione, un fratello. Ci stringiamo tutti ai suoi cari».

