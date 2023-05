La Fondazione Polisolidale che si occupa del sociale nei Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis sta aprendo nuove prospettive di occupazione ai percettori del Reddito di cittadinanza.

I primi tre tirocini sono stati già avviati in aziende del territorio. Altri 17 saranno garantiti nei prossimi mesi.

Al progetto avviato un anno fa ha già aderito una decina di datori di lavoro. I primi tre tirocini di inserimento lavorativo coinvolgono tre cittadini, uno di Sinnai, uno di Maracalagonis e uno di Burcei.

Il progetto della Polisolidale è sviluppato da una equipe socio-educativa della Polisolidale che ha avviato nei Piani di Utilità Collettiva circa 200 destinatari, di cui una quota rilevante in avvio in questi giorni indicati dal Centro per l’impiego di Quartu. Il tutto anche attraverso la realizzazione di incontri con le famiglie su bisogni specifici.

«Rilevante - come ha spiegato il direttore generale della Fondazione Polisolidale, Antonello Caria - la collaborazione delle imprese del territorio che possono ancora aderire al progetto».

La fondazione abbraccia i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, con Consigli formati dai tre sindaci Tarcisio Anedda, Francesca Fadda e Simone Monni che si alternano alla presenza ora affidata a Francesca Fadda, con Monni vice presidente. Ne fanno parte anche Anna Maria Littera del Consorzio Onlus e Salvatore Pintus della cooperativa Ker.

