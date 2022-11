Polizia e Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio a Sinnai dopo una telefonata di una persona che avrebbe cercato di contattare la vicina senza ottenere alcuna risposta.

I vigili del fuoco così hanno forzato un infisso entrando nell'appartamento dove hanno trovato la donna che era stata forse colpita da un malore. La stessa è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti da una ambulanza del 118.

Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Sul posto con i Vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu.

