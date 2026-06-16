Sinnai, le tasse da rottamare al vaglio del consiglio comunaleLa seduta è convocata per il 29 giugno
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Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria il 29 Giugno alle ore 16:45. Fra i punti all'ordine del giorno, l'adesione alla rottamazione quinquies delle tasse non pagate dal 2020 al 2023.
Ieri la seconda Commissione si è riunita sotto la presidenza di Massimo Lebiu per discutere in merito. Domani alle 15 altra riunione convocata dal presidente della Prima commissione Aldo Lobina.
Il Consiglio di fine mese dovrà occuparsi anche della variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, della Concessione in diritto di superficie trentennale a E-distribuzione spa di un’area per la realizzazione di una cabina di e dell' approvazione regolamento della consulta delle frazioni.