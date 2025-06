La determinazione e l'approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARIP) e la definizione delle scadenze per i,l pagamento della tassa per l'anno 2025, è all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Sinnai convocato per lunedì alle 18.

Nell'ultima seduta che si è tenuta a inizio mese, il Consiglio aveva approvato il regolamento della stessa Tarip con i voti favorevoli della maggioranza e con l'astensione dell'intera minoranza.

All'ordine del giorno anche la discussione sulle interrogazioni e la sdemanializzazione e cessione del reliquato stradale nella via Is Pranus, a Solanas.

Raffaele Serreli

