I casi di positività non mancano anche nelle scuole di Sinnai. Le due consigliere comunali del Movimento 5 stelle Rita Matta e Chiara Cabras hanno chiesto l'intervento del Comune sollecitando l'utilizzo dei 25mila euro stanziati con voti unanimi, proprio per l’acquisto di tamponi e per fare uno screening nelle scuole, nel novembre 2020 dal Consiglio comunale.

Le due grilline parlano di momento difficile per la scuola e le famiglie. “Pensiamo – hanno scritto – che questo sia il momento di agire. Visti i numerosi contagi, e considerato che chi deve far fare un tampone ai minori di 12 anni si ritrova a chiamare tutte le farmacie e laboratori presenti in tutto il Campidano, non riuscendo a prenotare in tempi adeguati. È doveroso che l’amministrazione comunale utilizzi la somma a suo tempo stanziata per l’acquisto di tamponi, per poi procedere in accordo con l’ATS e le istituzioni scolastiche ad uno screening mirato e certificato. Ad esempio con le classi in quarantena che al decimo giorno possono con un tampone negativo rientrare in classe”.

“Si invita l’intero Consiglio Comunale – la conclusione – a collaborare per fare in modo che l’organizzazione funzioni e si garantisca il diritto allo studio”.

