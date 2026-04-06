l’intervento
06 aprile 2026 alle 21:18
Sinnai, opere di riqualificazione degli spazi all’aperto delle scuole cittadineSono interessati gli Istituti di via Trento, Perra, Genova, Caravaggio, Sant’Isidoro
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La Giunta comunale ha approvato la realizzazione delle opere di riqualificazione degli spazi all’aperto delle scuole del territorio di Sinnai, come previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2026/2028.
Sono interessati gli Istituti di via Trento, Perra, Genova, Caravaggio, Sant’Isidoro: le opere programmate prevedono un importo complessivo 965mila euro.
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