La Giunta comunale ha approvato la realizzazione delle opere di riqualificazione degli spazi all’aperto delle scuole del territorio di Sinnai, come previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2026/2028.

Sono interessati gli Istituti di via Trento, Perra, Genova, Caravaggio, Sant’Isidoro:  le opere programmate prevedono un importo complessivo  965mila euro.

 

© Riproduzione riservata