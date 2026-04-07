Il museo rossoblù di Simone Gallus in via Diaz a Quartu si arrichisce di un nuovo cimelio. Da adesso custodisce la maglia di Roberto Boninsegna del 1967, il mitico Bonimba come lo aveva ribattezzato il giornalista Gianni Brera durante gli anni a Cagliari. È un pezzo di storia che conserva il ricordo di un calcio d’altri tempi rimasto sempre nel cuore dei tifosi.

La maglia è il simbolo di un'epoca ed è l' ennesima perla di un museo inaugurato nel 2018 e che ha fornito anche cimeli per pellicole cinematografiche come "La vita va così", che continua a crescere grazie alla perseveranza del suo fondatore e anche alla generosità dei tifosi rossoblù. Un percorso iniziato simbolicamente nel 2006 quando Sonia, moglie di Gallus, gli regalò la sua prima maglietta, accendendo la miccia di una ricerca storica che da quel momento è diventata inarrestabile.

Il museo di via Diaz con gli anni è diventato meta di tantissimi tifosi che arrivano con i pullman anche dagli altri centri dell'Isola. Al suo interno conta ben 850 maglie e adesso quella del Bonimba con la storica etichetta del maglificio Isolabella di Genova, che diventa una delle più datate, più pesanti dell'intera collezione.

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