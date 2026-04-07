Auto a fuoco nella notte a Dolianova. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti dopo le 22 per l'incendio di un'autovettura parcheggiata nella strada comunale Funtana Pirastu, vicino al cimitero.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta.

(Unioneonline)

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