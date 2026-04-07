Controlli rafforzati per il ponte pasquale nel Cagliaritano, con 166 persone e 73 veicoli controllati dai carabinieri nella sola giornata di Pasquetta. Diverse le denunce. Il piano straordinario di sicurezza ha visto impegnati centinaia di militari in tutta la provincia. Il bilancio parla di due denunce per guida in stato di ebbrezza: un venticinquenne di Cagliari e un sessantatreenne di Sarroch, risultati positivi all’alcoltest con valori oltre i limiti. Un sessantasettenne di Iglesias, fermato ad Assemini, è stato invece denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Nel corso dei controlli sono emerse anche altre violazioni: a Quartu Sant’Elena un trentacinquenne è stato trovato con due coltelli a serramanico e alcune dosi di cocaina. A Elmas un trentanovenne di Sestu è stato invece sorpreso con una pattadese mentre guidava senza patente.

Sei, infine, le segnalazioni alla Prefettura per uso personale di hashish tra Cagliari e l’hinterland. Tra queste anche quella di un ventunenne straniero trovato in possesso di farmaci psicotropi senza prescrizione.

(Unioneonline/v.f.)

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