Traffico da incubo per il ritorno di Pasquetta: strade per Cagliari bloccateLunghe code sulla nuova 554 e sulla litoranea da Villasimius, disagi anche sulla 131
Tanti in auto per il rientro dopo una giornata di Pasquetta di sole trascorsa all’aperto. Qualche incidente (al momento non risultano situazioni di particolare gravità). E cantieri, che tra Terra Mala e l’interno sono presidiati da semafori necessari per regolamentare la viabilità. Ma anche un mezzo in panne.
Ci sono tutti i fattori per trasformare la fine del Lunedì dell’Angelo in un incubo per centinaia di automobilisti diretti verso Cagliari e il suo hinterland.
Il traffico è bloccato lungo tutta la nuova 554, in direzione ovest: il tappo è come sempre nel restringimento per l’immissione sulla vecchia 125 (o 554) all’altezza del bivio per Flumini. Qui c’è anche un veicolo fermo che non riparte e contribuisce ad accrescere il problema.
La situazione cambia di poco sulla Provinciale 17, che poi diventa via Leonardo da Vinci a Quartu: anche qui lunghe colonne d’auto.
Problemi anche sulla Carlo Felice per un incidente all’altezza di Nuraminis.
(Unioneonline/E.Fr.)