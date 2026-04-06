Tanti in auto per il rientro dopo una giornata di Pasquetta di sole trascorsa all’aperto. Qualche incidente (al momento non risultano situazioni di particolare gravità). E cantieri, che tra Terra Mala e l’interno sono presidiati da semafori necessari per regolamentare la viabilità. Ma anche un mezzo in panne.

Ci sono tutti i fattori per trasformare la fine del Lunedì dell’Angelo in un incubo per centinaia di automobilisti diretti verso Cagliari e il suo hinterland.

Il traffico è bloccato lungo tutta la nuova 554, in direzione ovest: il tappo è come sempre nel restringimento per l’immissione sulla vecchia 125 (o 554) all’altezza del bivio per Flumini. Qui c’è anche un veicolo fermo che non riparte e contribuisce ad accrescere il problema.

La situazione cambia di poco sulla Provinciale 17, che poi diventa via Leonardo da Vinci a Quartu: anche qui lunghe colonne d’auto.

Problemi anche sulla Carlo Felice per un incidente all’altezza di Nuraminis.

(Unioneonline/E.Fr.)

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