Sinnai commemora domani, mercoledì, il 110 anniversario della costituzione del 151esimo Reggimento Fanteria della Brigata Sassari che ha avuto i natali proprio a Sinnai nel rione di Sant'Isidoro (allora aperta campagna) dove nel 1988 è stato inaugurato il monumento che ricorda l'evento.

Si inizia alle 10 con l'afflusso dei partecipanti. Mezz'ora più tardi l'avvio della cerimonia con la banda della Brigata Sassari e il picchetto del 151esimo Reggimento fanteria.

Seguirà la cerimonia dell'Alzabandiera, la deposizione della Corona d'alloro, l'appello dei Caduti, la preghiera del soldato, i saluti delle autorità con esibizione finale della banda della Brigata Sassari. Il "151esimo", come detto, è nato a Sinnai.

Dal paese nel 1915 partirono i giovani per la guerra. In tanti sono morti sul fronte. Nel 1988, anno di inaugurazione del monumento, parteciparono all'evento gli ultimi sassarini in un clima di grandissima commozione, fra ricordi e con i familiari degli stessi soldati che hanno portato alto il nome di Sinnai e della Sardegna durante il primo conflitto mondiale.

